Дожди и грозы ожидаются в длинные выходные в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В длинные выходные в Воронежской области синоптики обещают дожди. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре. А судя по прогностической карте ЦФО в субботу, 10 июня, местами прогремят грозы.

Что касается температурного режима, то будет жарко. Так, 10 июня, в области ожидается до +31 градуса. Но вместе с тем будут наблюдаться кратковременные дожди, кое-где с грозами.

В воскресенье, 11 июня, похолодает до +16...+21 градуса по области и +16...+18 в Воронеже. И снова пройдут кратковременные дожди. Ожидается также усиление ветра – до 15-18 м/с.

В понедельник, 12 июня, по области температура опустится до +14...+19 градусов. В Воронеже – 14-16 градусов выше нуля. Гроз не обещают, а вот дожди будут идти и ночью, и днем. Возможен сильный ветер – до 15-18 м/с.