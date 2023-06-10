Платоновфест показал воронежцам белорусский песенный перфоманс

фото Андрей Парфенов, ПФ

Всего два показа «Венчания с ветром» устроил для воронежцев Платоновский фестиваль, а разговоров будет на неделю, не меньше. Кто-то уходил из зала, а кто-то, наоборот, остался в бурном восторге. Спектакль Республиканского театра белорусской драматургии очень необычный. Стильный визуально, с эффектом киношности, необычный по подаче – спектакль соткан из обрядовых белорусских песен, да еще и с множеством подтекстов. Недаром получил ряд профессиональных наград, став лучшим в 2019-м по версии критиков, журналистов и блогеров.

Длинный стол, свадебные угощения, только праздник мрачный. Черно-белый колер, усиленный тусклым светом, это только подчеркивает. Свадьба превращается в плач по жениху. Фанатично опекающая сЫночку мать не хочет делить его с «другой». Сыночка не может выбрать главную из главных женщин своей жизни. В спектакле много символов и метафор. Кто-то даже видит в постановке некую «смерть» жениха. Поруганной невесте ничего не остается, как взвалить ношу на свои хрупкие плечи и в буквальном смысле нести на руках инфантильного мужа.

- Мужское безволие встречается в современном мире чаще чем хотелось бы, - вздыхает исполнитель роли жениха Артем Курень. – По окончании спектакля даже сквозь аплодисменты чувствуется, что зрителей слегка «прибило».

фото Андрей Парфенов, ПФ

- Мы не показываем, чем конкретно зафиналилась ситуация, но понятно, что ничем хорошим это не кончится,- отмечает актриса Анна Семеняко. - У меня самой сын, и после этого спектакля я задумываюсь, как сделать так, чтобы не перелюбить мальчика, чтобы не вышло как в этой истории.

Зафиксированные в песенном фольклоре архетипы прорастают сквозь времена - мало что меняется. Постановка Евгения Корняга поднимает темы нездоровых отношений в семье, алкоголизма, сексуального насилия, самопожертвования.