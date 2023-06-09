Воронежским бизнесменам разъяснят новый закон по налогообложению на бесплатных семинарах

С 1 января 2023 года произошел полный переход на новую систему расчетов налогоплательщиков с бюджетом. Теперь организации и индивидуальные предприниматели уплачивают большинство налогов и других установленных законом платежей (включая авансы, пени, штрафы, проценты) путем внесения единого налогового платежа (ЕНС).

Внедрение ЕНС имеет ряд преимуществ. Например, позволяет изменить и упростить механизм уплаты налогов и обеспечивает экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.

Есть и еще плюсы - устранятся разногласия, при которых у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам. Кроме того, установлены единые сроки уплаты налогов и предоставления налоговых деклараций и расчетов.

На официальном сайте ФНС размещена актуальная информация о едином налоговом счете, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах применения ЕНС.

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой теме.

Для разъяснения порядка уплаты, заполнения платежных поручений, предоставления уведомлений и иных вопросов, связанных с применением ЕНС, в ИФНС России по Коминтерновскому району проведут бесплатные семинары. Они состоятся 14 и 28 июня в 11.00 по адресу: Воронеж, ул. Варейкиса, 49. Для предварительной записи на семинар нужно позвонить по телефонам +7(473) 260-98-68, +7(473) 260-98-67. При посещении инспекции необходимо предъявить паспорт.