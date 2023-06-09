В воронежском КБХА создают новый двигатель для российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Пока на КБХА заканчивают сборку опытного образца нового двигателя. Фото: кадр с видео

В Воронеже в ближайшем будущем должен появиться новый двигатель для российской многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ». Об этом сообщил на видео, размещенном на сайте «Роскосмоса», директор нашего КБХА (Конструкторского бюро химавтоматики) Сергей Ковалев.

К концу 2023 года планируют завершить сборку опытного нового двигателя РД-0177, затем начнутся его огневые испытания. Конструкторы отмечают, что он предполагает использование метана. Дело в том, что этот природный газ - идеальное топливо для многоразовых ракет, энергоэффективное и с минимальным образованием сажи.

К производству новый двигатель тягой 100 тонн для ракеты «Амур-СПГ» может быть полностью готов к концу 2025 года.

Проектирование ракеты «Амур-СПГ» стартовало по заказу «Роскосмоса» в 2020 году. Она должна быть двухступенчатой. Ракета-носитель должен иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0177/РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов дал прогноз, что первую ступень ракеты можно будет запускать более 50 раз.