В Воронежской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

Делать прививки от коронавируса уже не обязательно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 с 8 июня перестало действовать в Воронежской области. Соответствующий документ подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

Напомним, обязательная вакцинация в нашей области началась с 10 октября 2021 года. Уколы нужно было делать раз в полгода работникам сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, социального обслуживания и транспорта, а также сотрудникам МФЦ.

Решение об отмене обязательной вакцинации было ожидаемым. Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области в мае 2023 года упала в 2,6 раза по сравнению с также далеким от пиковых значений эпидемии последним весенним месяцем 2022-го – с 4 928 до 1 887 случаев. Напомним, что в этом месяце в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) отменили статус пандемии, бушевавшей в мире с 2020 года.