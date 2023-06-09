В Воронеже отчим искалечил 12-летнего пасынка

Отчим покалечил пасынка одним ударом в живот. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Стало известно о жуткой расправе отчима над пасынком. Около 18 часов 6 июня в доме в частном секторе Центрального района разыгралась семейная драма. Случилась бытовая ссора. Разъяренный 40-летний отчим ударил 12-летнего пасынка в живот только один раз. Но так, что мальчик попал в больницу. По неподтвержденным данным, у него сломаны два ребра. Травмы, нанесенные ребенку, врачи оценили, как причинившие тяжкий вред здоровью.

- Отчима задержали, решается вопрос об его аресте. Мужчина признал свою вину, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дел по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы). Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Они продолжают выяснять все обстоятельства преступления, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального СУ СК России Александр Волокитин.