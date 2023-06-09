В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за гроз

Гроза может разразиться днем 10 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России установили с 6.00 до 18.00 субботы, 10 июня, желтый уровень погодной опасности в Воронежской области из-за ожидаемых гроз. Тревожный прогноз подтвердили и региональные синоптики. По их данным, грозы весьма вероятны и в районах области, и в Воронеже.

Напомним, ранее метеорологи предупредили о резком похолодании в Воронежской области с воскресенья, 11 июня. После дождя будет заток воздуха с севера. Он и станет причиной уменьшения температуры до +14 градусов днем. Однако похолодание будет недолгим.