Опровергли фейк, что беспилотник, взорвавшийся в центре, был запущен из Воронежа

Осколки от беспилотника разлетелись на сотни метров. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воронежских соцсетях появилось немало постов о том, что беспилотник, взорвавшийся на балконе многоэтажного дома № 21 на улице Белинского, был запущен из Воронежа. Дальше идет ряд измышлений, мотивирующих этот бред. Самое распространенное из них: дескать, готовят так к всеобщей мобилизации.

На самом деле, как пояснили в телеграм-канале «Война с фейками. Воронеж», посты в массовом порядке выкладывают украинские последователи Геббельса, маскируясь под местные аккаунты. Ранее мы сообщали, что БПЛА перед падением на балкон многоэтажки, пролетал над селом Девица и над базой «Факела» в микрорайоне «Тенистый». По траектории беспилотника предположили, что он мог быть запущен из Сумской или Харьковской областей Украины.