В Воронеже с 10 июня запустят еще один сезонный дачный маршрут

Дорога к Алексеевским садам стала получше, поэтому автобусы теперь едут до второй остановки. Фото: с сайта СНТ «Садовод ВАСО».

В связи с улучшением дорожных условий в мэрии приняли решение с субботы, 10 июня, запустить еще один сезонный дачный маршрут. Автобусы № С68, ранее известный как № 68ТС, будут ездить от остановки «Завод ГОО» до конечной «Алексеевские сады № 2». Дальнейший путь пока невозможен. Дорогу там должны восстановить в СНТ «Садовод ВАСО». Об этом сообщили в Telegram-канале «Город и транспорт» в пятницу, 9 июня.

Напоминаем, с середины апреля запустили шесть сезонных дачных автобусных маршрутов. Правда, тогда сообщали о возможности их приостановки в случае негодности дороги. Но сейчас погодные условия пути автобусов благоприятствуют.