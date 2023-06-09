В Воронежской области могут изменить границы Нововоронежа и двух районов

Модернизация АЭС приведет к изменению границ внутри Воронежской области. Фото: телеграм-канал ЗОДЧЕСТВО ВРН.

В Воронежской области могут принять законопроект об изменении границ Нововоронежа и прилегающих к нему территорий Каширского и Острогожского районов. Его будут рассматривать депутаты региональной Думы.

В частности, к Нововоронежу планируют присоединить около 1000 гектаров Острогожского района и около 700 га Каширского. Сделают это, если проект одобрят депутаты, с учетом перспектив строительства двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков заявил, что мнение местного населения при принятии этого решения учли.

К концу 2030-х годов на Нововоронежской АЭС планируют остановить последние энергоблоки советского периода (№№ 4 и 5) и ввести в эксплуатацию по крайней мере один из двух новых мощностью 1200 МВт. Сейчас готовят земельный участок для сооружения пятой очереди атомной станции (энергоблоков №№ 8 и 9). Видимо, за счет них и расширится территория Нововоронежа.