В Воронеже умерла профессор института искусств

Виолетта Тополага. Фото: с сайта Воронежского института искусств.

5 июня на 88-м году жизни после продолжительной болезни умерла профессор кафедры мастерства актера Воронежского государственного института искусств Виолетта Владимировна Тополага. Об этом сообщили на сайте вуза.

Виолетта Владимировна родилась 30 ноября 1935 года во Владивостоке. Окончила театральное отделение Дальневосточного государственного института искусств, получила диплом актрисы, но выбрала для себя профессию педагога.

С 1974 года Виолетта Тополага стала одним из первых педагогов кафедры мастерства актера Воронежского государственного института искусств, где проработала до 2022 года.

- Виолетту Владимировну любили студенты, а коллеги искренне уважали. Ее педагогический талант высоко ценили ведущие представители театральной общественности страны. За успешное воспитание актерской смены Виолетта Владимировна неоднократно становилась лауреатом премии имени Народного артиста СССР М.И.Царёва. Она воспитала плеяду талантливых актеров, которые служат во многих театрах России. Сотрудники кафедры мастерства актера и коллектив Воронежского государственного института искусств выражают искренние соболезнования семье и близким Виолетты Владимировны, - говорится в некрологе вуза.

Эта уже вторая смерть видного воронежского педагога за неделю. 2 июня умер доктор химических наук, профессор ВГУ Евгений Григорьевич Гончаров.