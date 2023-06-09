Болельщиков воронежского «Факела» попросили распечатать билеты для прохода на матч с «Енисеем»

Билеты лучше предъявлять в бумажном виде. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Изменились рекомендации по проходу на матч «Факела» с красноярским «Енисеем». Болельщиков, которые купили электронные билеты, просят их распечатать и предъявлять в бумажном виде. Это нужно для их же удобства, в целях обеспечения безопасности на подходе к стадиону могут возникнуть проблемы со связью. При этом электронный билет остается действительным. Но если что-то не сработает, для подстраховки лучше иметь с собой бумажный.

Напомним, в матче в стыковом матче в Воронеже решается, останется ли «Факела» в Премьер-лиге или опустится в ФНЛ. Первая игра в Красноярске завершилась победой воронежского клуба – 1:0. На матч могут прийти рекордное количество зрителей, так как на нем не действует Карта болельщика, из-за которой фанаты, к примеру, принципиально не ходят на стадион.