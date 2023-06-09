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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:27

На федеральной трассе под Воронежем у автомобилистки загорелась машина

На помощь автоледи пришли полицейские
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В вечернее время в Воронежской области на федеральной трассе «Дон» у автомобиля ВАЗ-2109 произошло возгорание моторного отсека. Машиной управляла 22-летняя местная жительница. Автомобилистка растерялась и обратилась за помощью к патрульным ДПС, которые, к счастью, оказались неподалеку. Инспекторы открыли капот машины, оценили сложившуюся обстановку, а затем обесточили контакты и при помощи огнетушителя патрульного автомобиля локализовали огонь.

Благодаря оперативной помощи полицейских, удалось спасти машину и не допустить опасных последствий. Женщина поблагодарил инспекторов за неравнодушие к чужой беде.