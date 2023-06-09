Специалисты определили траекторию полета атаковавшего Воронеж беспилотника

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БПЛА, который атаковал жилой дом в Воронеже, был запущен с территории Украины — об этом говорит изученная траектория и его предполагаемый тип, сообщил телеграм-канал «Война с фейками. Воронеж».

Эксперты проанализировали рассказы очевидцев и построили траекторию полета аппарата.

- Его заметили над селом Девица и над Базой ФК «Факел», - сообщает телеграм-канал.

Строение беспилотника указывает на то, что вероятнее всего, для атаки использовался украинский беспилотник UJ-22. Эта модель может пролетать на расстояние до 800 километров от места запуска. Кроме того, для его запуска требуется достаточно много места, поскольку это БПЛА самолетного типа. Вероятнее всего, запуск производился из Сумской или Харьковской области, озвучивает источник выводы экспертов.

Напомним, БПЛА 9 июня упал в окно многоэтажного дома на улице Белинского, пострадали три человека. Помощь им оказали на месте.