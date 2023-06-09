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НовостиОбщество9 июня 2023 11:56

В Воронеже ДСК выкупит у КБХА большую производственную площадку за 208 миллионов рублей

На ней в перспективе будет очередная стройка
Олег КУЗНЕЦОВ
Покупаемый участок в ДСК пока будут держать про запас.

Покупаемый участок в ДСК пока будут держать про запас.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежский домостроительный комбинат выкупит производственную площадку № 3 на улице Острогожской по адресам: №№ 162а и 162б площадью около 40 тысяч квадратных метров за 208,4 миллиона рублей. Эта информация содержится в материалах торгов.

В состав площадки входят два земельных участка площадью 18 тыс. и 19,8 тысяч квадратных метров, здание производственного корпуса (2,1 тыс. кв. м), административный корпус с КПП, производственная база и очистные сооружения. А также трансформаторная подстанция, которая обслуживает две организации.

Для КБХА эта производственная площадка была непрофильным активом, то есть, использовалась по минимуму. На предприятии вообще стараются избавиться от лишней инфрастуктуры ради снижения затрат.

В ДСК пока нет конкретных планов использования приобретаемой производственной площадки. В перспективе там, скорее всего, будет стройка, но какая, пока неизвестно. Земельный участок, видимо, будут держать про запас.