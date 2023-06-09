Два автобуса из Воронежа в Новую Усмань 10 июня изменят маршрут

Автобусы, ездящие в Новую Усмань, изменят привычный маршрут на 13 часов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В субботу, 10 июня, изменят маршрут двух автобусов, ездящих из Воронежа в Новую Усмань. По другому пути поедут №101 «Воронеж – Новая Усмань» и № 312 «Воронеж – поселок Воля». Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс».

Из Воронежа эти автобусы будут с 7.00 до 20.00 отправляться от остановки «Фридриха Энгельса» по улицам Плехановская, Кольцовская, Мира, Феоктистова и далее по пути следования.

Изменения в маршруте связаны с обеспечением безопасности проведения стыкового матча «Факела» с красноярским «Енисеем». Результат ее решит, останется ли воронежская команда в Премьер-лиге или опустится в ФНЛ. В связи с этим ожидается большая посещаемость игры, потому и усилят меры безопасности.

Ранее из-за решающего матча «Факела» изменили маршрут четырех воронежских автобусов.