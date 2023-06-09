Мальчик двух лет и 10-летняя девочка пострадали в ДТП под Воронежем

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области. Фото: предоставлено "Почтой России".

Три человека пострадали при ДТП в Бобровском районе. Авария произошла 8 июня примерно в 17.00 часов на 618 км автодороги М-4 «Дон». По данным полиции, 33-летний житель Калачеевского района на «Вольво» превысил скорость и не выдержал необходимую дистанцию до движущейся впереди «ГАЗели». Грузовиком управлял 40-летний москвич.

В результате столкновения пассажиры «ГАЗели»: 35-летняя женщина, 2-летний мальчик и 10-летняя девочка, жители Московской области, попали в больницу.

По факту аварии начали проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины случившегося.