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НовостиПроисшествия9 июня 2023 10:11

Мальчик двух лет и 10-летняя девочка пострадали в ДТП под Воронежем

В больницу также попала женщина 35 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области.

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области.

Фото: предоставлено "Почтой России".

Три человека пострадали при ДТП в Бобровском районе. Авария произошла 8 июня примерно в 17.00 часов на 618 км автодороги М-4 «Дон». По данным полиции, 33-летний житель Калачеевского района на «Вольво» превысил скорость и не выдержал необходимую дистанцию до движущейся впереди «ГАЗели». Грузовиком управлял 40-летний москвич.

В результате столкновения пассажиры «ГАЗели»: 35-летняя женщина, 2-летний мальчик и 10-летняя девочка, жители Московской области, попали в больницу.

По факту аварии начали проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины случившегося.