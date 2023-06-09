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НовостиОбщество9 июня 2023 8:36

В центре Воронежа на праздники парковки сделают бесплатными

Такие правила будут действовать с 10 по 12 июня
Олег КУЗНЕЦОВ
В центре Воронежа можно будет бесплатно парковаться три дня.

В центре Воронежа можно будет бесплатно парковаться три дня.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В центре Воронежа с 10 по 12 июня можно будет бесплатно припарковать машину. Собственно, такие правила действуют практически в любые праздники. Тем не менее приятную новость напомнили водителям на портале «Парковочное пространство Воронежа».

Напомним, 10 июня тем не менее будут действовать ограничения, связанные с транспортом. Связаны они с проведением футбольного матча с красноярским «Енисеем», где на кону будет стоять место «Факела» в Премьер-лиге на будущий сезон. На время игры перекроют движение на прилегающих к стадиону улицах и изменят четыре автобусных маршрута.