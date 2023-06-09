Студенты-иностранцы отметили в Воронеже день рождения Пушкина

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе стало доброй традицией в праздновании дня рождения Александра Сергеевича Пушкина не ограничиваться одной датой. Практически всю неделю на различных творческих площадках проходят посвященные этому событию мероприятия.

Так, на днях в обновлённой в рамках Национального проекта «Культура» библиотеке № 32 им. Г. Н. Троепольского прошли громкие чтения на разных языках мира «Тропинка к Пушкину».

Событие было посвящено Международному дню русского языка, учрежденному в России в 2011 году, который традиционно отмечается в день рождения великого русского поэта и прозаика, создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

На этот раз почётными гостями библиотеки в формате онлайн из города Фес Королевства Марокко стали Генеральный секретарь ассоциации «CoopérAction» (Взаимодействие) Елена Чайкина и представитель молодежного движения соотечественников в Марокко Ясин Эннамр.

Присутствие столь высоких гостей на мероприятии в модельной библиотеке стало возможным благодаря сотрудничеству с Факультетом романо-германской филологии Воронежского государственного университета, у которого налажены давние партнерские взаимоотношения с марокканскими коллегами.

Зрителями и активными участниками выступили иностранные студенты из Марокко, Непала, Бангладеш, Египта, Сирии, обучающиеся в Воронежском государственном лесотехническом университете.

В информационно-образовательном центре на протяжении всей встречи звучали любимые стихотворения Пушкина на арабском, французском, английском, немецком и, конечно же, русском языке, который объединил всех собравшихся в стенах библиотеки. Громкие чтения сопровождал рассказ о творческой биографии поэта, его невероятно насыщенной жизни, трагически оборвавшейся, когда Пушкину исполнилось всего лишь 37 лет.

В рамках мастер-класса все желающие смогли почувствовать себя писателями XIX века.