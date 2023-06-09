Водный мюзикл закроет сезон Воронежского цирка перед реконструкцией

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 10 июня в воронежском цирке стартует шоу «Одиссея». Последним представлением перед реконструкцией здания станут гастроли цирка на воде. «Одиссея» - необычный микс мюзикла, театра и цирка.

фото Зотов, предоставлено организаторами

Воронежцев ждет экскурс в древнегреческую историю. Главный герой мифов, роль которого исполняет артист Саратовского оперного театра Сергей Письменный, здесь поет вживую. Манеж превратится в океан (на арене будет плескаться почти 150 тонн воды, бассейн для представления специально делали на танковом заводе), и сквозь волны отважный Одиссей отправится в путешествие, гонимый кознями Посейдона. За мощь стихии будут отвечать фонтаны, гейзеры которых достают в высоту до купола цирка! А номера будут вплетены в общую канву мюзикла.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под купол взлетит Икар, зрители встретятся с сиренами и коварной Медузой Горгоной, ловко управляющей крокодилами и питонами. А еще отправятся на поиски затонувшей арфы и увидят масштабный бой за Трою - 40 артистов в воде, в воздухе и на суше. Эффектно взмоет ввысь из пучины вод и богиня Афина.

- Мой номер сложнее, чем в обычных программах, - рассказала гимнастка на полотнах Ольга Легенда. - Когда я взмываю из «океана», попадающая в глаза вода снижает обзор, а намокающая ткань полотен тяжелеет сразу на 10 килограммов.

фото Зотов, предоставлено организаторами

В нелегком пути герою будут помогать морские котики, которых дал в помощь Одиссею бог Уран.

- У нас в манеже работают три котика – они родом из Южной Америки и Южной Африки. Они очень забавные, шустрые - особенно самец Конго: пока две самочки выступают, ему лениво сидеть на тумбе, поэтому он отправляется на морскую прогулку – плещется в воде, потом возвращается, - рассказал дрессировщик Дмитрий Тимченко. – Самый эффектный трюк у нас – когда котик стоит на котике и держит мячик! А они сами любят крутить колечки. Сложно было приучить котиков есть рыбу, которую они не сами поймали, но через игру постепенно они привыкли и теперь обожают горбушу и балтийскую кильку.

фото Зотов, предоставлено организаторами

Зрителей ждут спецэффекты, пиротехника, трюки вольтажной и силовой акробатики в исполнении группы гимнастов (в номере «Галлея» силач держит зубами пятерых девушек – общим весом более 300 кг), множество животных и веселый Циклоп.

- Мы не стали растягивать путешествие Одиссея на 40 лет, всего лишь коротенько на 2,5 часа. Наш оперный герой уже стал по-настоящему цирковым артистом! А обезьянка, несмотря на боязнь воды, катается на яхте как заправский капитан! – шутит клоун Сергей Соколов, воплощающий образ Циклопа в манеже.

Первые представления пройдут 10 июня в 17.00, 11 и 12 июня в 13.00, 0+