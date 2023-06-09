В Воронежской области проходит патриотическая акция «Горсть Памяти»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронежской области проходит акция «Горсть Памяти» по созданию мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В четверг, 8 июня мероприятие состоялось на территории воинских захоронений в Ленинском районе Воронежа.

В этот день утром у Братской могилы № 21 на переулке Днепровский в Ленинском районе собрались представители районного Совета ветеранов, управы района и коллектив БУ ВО «Воронежский областной геронтологический центр».

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Машканцев и директор социального учреждения Андрей Окуневский наполнили специальный кисет священной землей.

Далее церемония продолжилась на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм с участием сотрудников районного отдела образования, воспитанников пришкольных лагерей и юнармейцев. Здесь, после торжественного митинга, глава Ленинского района Сергей Ситников и Павел Машканцев наполнили второй специальный кисет землей с Братской могилы №1.

К 22 июня ветеранскими организациями Воронежской области со всех районов земля с братских могил будет доставлена с мест захоронений воинов, погибших в ходе ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Эту землю соберут в капсулу, освятят и она будет погребена у подножия часовни в парке Патриотов.

- Такие мероприятия с участием ветеранов войны и подрастающего поколения дают нам право быть уверенными в том, что увековечение памяти о героях былых времен придаст сил и отваги нынешним защитникам Родины в их нелегком, но праведном ратном труде, - подчеркнул Сергей Ситников.