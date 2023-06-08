Воронежская спортсменка выиграла всероссийский турнир по легкой атлетике

Аида Бронская. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Сегодня, 8 июня, в Адлере на соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата воронежская спортсменка Аида Бронская завоевала золотую медаль в толкании ядра. Она опередила Екатерину Михайлову из Санкт-Петербурга.

Как сообщила Аида «КП», через десять дней ее ждет очередной старт - Кубок Белоруссии в Минске.

Напомним, что в конце апреля воронежцы Константин Халтурин и Аида Бронская выиграли всероссийский турнир по толканию ядра. Тем временем, накануне, 7 июня, воронежский легкоатлет Юрий Ожгибесов завоевал серебро на международном турнире по прыжкам в длину.