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НовостиОбщество8 июня 2023 15:54

В Воронежской области назначили нового руководителя ГО и ЧС региона

Обязанности директора будет исполнять Юрий Гущин
Алексей СЕРГУНИН
Юрий Гущин. Фото с сайта КУ «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность».

Юрий Гущин. Фото с сайта КУ «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность».

В Воронежской области назначили нового руководителя казенного учреждения (КУ) «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность». Исполнять обязанности директора будет Юрий Гущин. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

СПРАВКА «КП»

Юрий Гущин родился в 1972 году в Воронеже и окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ по специальности «Пожарная безопасность», Академию ГПС МЧС России, Институт развития академии ГПС МЧС России, а также был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», медалями «За отличие в службе» III, II и I степени. С сентября 2017-го по июль 2022-го года занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.