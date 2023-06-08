Попавшись на пьяной езде, воронежец продал машину

Злоумышленник повторно сел за руль в нетрезвом виде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытка жителя Калачеевского района уйти от наказания не увенчалась успехом. Об этом сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры. Злоумышленник повторно попался на пьяной езде. Но дабы избежать конфискации любимых «Жигулей», он продал машину.

Из-за этого суд при вынесении приговора не смог изъять транспортное средство. Но районная прокуратура направила иск, и в итоге сделку аннулировали, а вырученные от продажи средства пошли в пользу государства.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже снова попался на пьяной езде любящий этим заниматься водитель.