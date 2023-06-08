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НовостиЗвезды8 июня 2023 14:13

Памятник Сергею Есенину в Воронеже вернули на прежнее место

Работал над новым постаментом скульптор из Липецка
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала администрации Воронежа.

Фото из телеграм-канала администрации Воронежа.

Сегодня, 8 июня, на новое основание, которое было надежно закреплено скульптором Македоном Сариевым, при помощи специальной техники был размещен памятник Сергею Есенину. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, липецкий скульптор на протяжении нескольких дней кропотливо трудился над установкой нового постамента на Есенинской аллее. Ранее со старого демонтировали гранитные плиты.

Власти уверяют, что прилегающую к постаменту территорию в ближайшее время приведут в порядок сотрудники комбината благоустройства.