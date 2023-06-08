В Воронеже ростовского курьера осудили на семь месяцев колонии

Мошенники сказали женщине, что ей необходимо собрать еще примерно 850 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

22-летний житель Ростовской области признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ноябре прошлого года в один из отделов воронежской полиции поступило заявление от 71-летней местной жительницы. Пожилая женщина пояснила, что ей позвонила мошенница, которая представилась ее племянницей. Аферистка сообщила, что попала в ДТП и необходимо собрать крупную сумму на лечение пострадавших. Затем к потерпевшей прибыл курьер, который забрал у нее около 150 тысяч рублей. Мошенники сказали женщине, что ей необходимо собрать еще примерно 850 тысяч. Испуганная пенсионерка, посовещавшись в родными, обратилась в полицию.

После оперативно-розыскных мероприятий по изъятым записям с камер видеонаблюдения определили машину «Хендай Элантра», на которой передвигался злоумышленник, а также его приметы. При взаимодействии с коллегами из Борисоглебского района подозреваемого удалось задержать. В отделе полиции он во всем сознался. Курьер пояснил, что прибыл в Воронеж для заработка, который ему предложили неизвестные в одном из мессенджеров. От своих «работодателей» обвиняемый получил адрес пенсионерки. В итоге подельнику аферистов назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.