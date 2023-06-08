В Воронеже на заброшенной стройке нашли труп женщины

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах смерти женщины, найденной на улице Серафимовича. Фото: из архива «КП»

В среду, 7 июня, на левом берегу Воронежа на территории заброшенной стройки на улице Серафимовича обнаружили труп женщины.

- Личность умершей пока не установили, так как тело было найдено уже с гнилостными изменениями. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Наши сотрудники устанавливают все обстоятельства, касающиеся этого ЧП. По результатам проверки примут процессуальное решение, стоит ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Местные жители беспокоятся за детей. Ребятишки часто играли в заброшенном здании, где нашли труп. Родителям стоит задуматься, чтобы больше туда они не ходили. Тем более, что, как почти всегда бывает, в заброшенном доме часто собираются бомжи.

Напомним, утром 4 июня в гараже кооператива на улице Антонова-Овсеенко нашли повешенную 35-летнюю женщину.