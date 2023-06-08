Жительница Нововоронежа поверила мошеннику с сайта знакомств и осталась без денег

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Жительница Нововоронежа попала на уловку мошенника с сайта знакомств и осталась без денег. Аферист завязывал отношения, предлагал заработать, а потом обкрадывал.

24-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что на одном из сайтов знакомств она разместила свою анкету. Вскоре у нее завязалось общение с мужчиной. Спустя несколько дней постоянной переписки поклонник, который разместил в профиле массу фотографий с дорогими автомобилями и предметами роскоши, предложил ей заработать на колебании курса криптовалюты.

Аферист пообещал помочь даме купить ее на бирже и перевести ей на кошелек. Посулил, что, обналичив крипту, она получит десятикратную прибыль. Она оформила онлайн-кредит на 66 тысяч рублей, которые перевела мошеннику. После этого профиль данного мужчины оказался удален. Женщина, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась к стражам порядка.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.