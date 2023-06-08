Воронежские девушки завоевали четыре медали на всероссийском турнире по велоспорту

Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Рамонском районе прошли всероссийские соревнования среди женщин, юниорок и девушек по велоспорту. В первый день наибольших успехов добились Тамила Минашкина, которая стала бронзовым призером в гонке критериум. Четвертое и пятое места заняли Александра Хатунцева и Дарья Картовец соответственно. Среди юниорок в ТОП-5 вошли Виктория Кравченко (четвертая) и Анастасия Ткачук (пятая). В женской группе Валерия Боронина показала пятое время.

Вчера, 7 июня, в индивидуальной гонке на 15 км Боронина стала серебряным призером среди женщин, Ткачук - среди юниорок, Минашкина - среди девушек.