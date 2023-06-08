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НовостиОбщество8 июня 2023 12:21

В зоне СВО погиб 35-летний старший сержант из Воронежской области

Сергей Филатов уроженец Новохоперского района
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева во ВКонтакте

Фото со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева во ВКонтакте

Фото: Предоставлено "КП"

В бою в зоне СВО на Донбассе погиб 35-летний Сергей Филатов. О гибели старшего сержанта, уроженца поселка Елань-Коленовского, сообщил глава Новохоперского района Виктор Королев 8 июня на своей странице во ВКонтакте.

Он рассказал, что Сергей Викторович учился в Елань-Коленовской средней школе № 2. В 2005 году закончил «Профессиональный лицей №39» в Бутурлиновке, получив специальность тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

В том же году был призван в ряды Российской Армии. С 2006 года по ноябрь 2008-го проходил военную службу по контракту, а затем работал в родном поселке.

- В сентябре 2022 года Сергей стал участником спецоперации на Украине. Весной 2023 года при выполнении боевого задания он был смертельно ранен. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея. Слава Герою! Вечная память!, - написал глава района.