В зоне СВО погиб 35-летний старший сержант из Воронежской области

Фото со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева во ВКонтакте Фото: Предоставлено "КП"

В бою в зоне СВО на Донбассе погиб 35-летний Сергей Филатов. О гибели старшего сержанта, уроженца поселка Елань-Коленовского, сообщил глава Новохоперского района Виктор Королев 8 июня на своей странице во ВКонтакте.

Он рассказал, что Сергей Викторович учился в Елань-Коленовской средней школе № 2. В 2005 году закончил «Профессиональный лицей №39» в Бутурлиновке, получив специальность тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

В том же году был призван в ряды Российской Армии. С 2006 года по ноябрь 2008-го проходил военную службу по контракту, а затем работал в родном поселке.

- В сентябре 2022 года Сергей стал участником спецоперации на Украине. Весной 2023 года при выполнении боевого задания он был смертельно ранен. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея. Слава Герою! Вечная память!, - написал глава района.