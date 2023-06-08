Под Воронежем рецидивист, угрожая пистолетом, украл из магазина банку тушенки

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в селе Новая Усмань. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, напал на сетевой магазин, расположенный в одном из домов по улице Дорожной. Мужчину задержали. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 8 июня.

В полицию о нападении сообщила днем ранее продавец. Она пояснила, что неизвестный, угрожая ей, потребовал продукты питания. Женщина, испугавшись, не стала препятствовать налетчику. Тогда мужчина схватил со стеллажа банку тушенки и скрылся в неизвестном направлении.

Его задержали стражи порядка неподалеку от места происшествия. Подозреваемым оказался 51-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В ходе досмотра у него нашли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также похищенную банку тушенки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.