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НовостиОбщество8 июня 2023 11:05

Бобровский мясокомбинат задолжал сотрудникам зарплату на миллион рублей

Деньги выплатили после вмешательства трудинспекции
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Государственную инспекцию труда в Воронежской области поступила информация, что ООО «Главмяспром» (Бобровский мясокомбинат) задолжал заработную плату своим сотрудникам. На предприятии тут же провели проверку. Об этом рассказали в структуре 8 июня.

Было установлено, что задолженность по зарплате есть перед 47 работниками. Уже набежал 1,03 млн рублей. В результате принятых Гострудинспекцией мер долг был погашен в полном объеме.

- Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - рассказали в Гострудинспекции.