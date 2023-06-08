Бобровский мясокомбинат задолжал сотрудникам зарплату на миллион рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Государственную инспекцию труда в Воронежской области поступила информация, что ООО «Главмяспром» (Бобровский мясокомбинат) задолжал заработную плату своим сотрудникам. На предприятии тут же провели проверку. Об этом рассказали в структуре 8 июня.

Было установлено, что задолженность по зарплате есть перед 47 работниками. Уже набежал 1,03 млн рублей. В результате принятых Гострудинспекцией мер долг был погашен в полном объеме.

- Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - рассказали в Гострудинспекции.