В центре Воронежа улицы перекроют из-за матча «Факела» с «Енисеем»

По традиции из-за матча «Факела» с «Енисеем», который состоится 10 июня, перекроют Центральные улицы Воронежа. Автомобилистам надо быть внимательными и искать пути объезда. Также на машинах нельзя будет парковаться. А маршруты нескольких автобусов пустят по другим улицам. Об этом предупредили в мэрии 8 июня.

Так, 7:00 до 20:00 10 июня движение будет запрещено на улицах:

- Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

- Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

- Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также водители не смогут припарковаться с 18:00 9 июня до 20:00 10 июня на улицах:

- Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

- Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

- Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Ну и изменятся маршруты автобусов:

- № 58 - движение будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

№46, 76, с76 – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.