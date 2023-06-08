В Воронежской области автоинспекторы задержали водителя, перевозившего наркотики

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские у 45-летнего жителя Белгородской области в автомобиле обнаружили партию синтетических наркотиков. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 8 июня.

«Порше Кайен», ехавший в Ростов-на-Дону, стражи порядка остановили на посту ДПС в Богучарском районе на 741 километре автодороги М-4 «Дон». Водитель заметно нервничал. В ходе досмотра в автомобильной аптечке в багажнике были найдены витамины и лекарства для улучшения работы сердца. Однако в упаковках полицейские обнаружили кристаллическое вещество.

Эксперты-криминалисты установили, что это синтетический наркотик N-мэтилэфедроном, общим весом около 9,5 граммов, что является крупным размером. Подозреваемый пояснил полицейским, что приобрел запрещенное вещество через тайники-закладки у неустановленных лиц.

В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.