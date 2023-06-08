Сервис по комплексному анализу заемщика начал работу для клиентов Сбера в Черноземье

Центрально-Черноземный банк Сбербанка запустил сервис due diligence по проведению комплексного анализа, а также оценки финансовых и налоговых рисков предприятия при заключении сделок. Это полная и всесторонняя проверка бизнеса. Ее результаты учитываются для выстраивания дальнейшей работы с контрагентом.

Пилотный проект процедуры due diligence в Центрально-Черноземном банке Сбербанка стартовал в 2021 году. По итогам прошлого года банк провел восемь процедур комплексного анализа, а также оценки финансовых и налоговых рисков. Успешная реализация проекта внутри банка позволила предлагать услугу теперь и внешним клиентам.

Михаил Белоусов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

- В Сбере команда по проведению due diligence состоит из экспертов и специалистов в области аналитики и больших данных. Наши сотрудники имеют опыт работы в различных отраслях: строительство, сельское хозяйство, металлургия, оптовая и розничная торговля и др. Благодаря проведенным проверкам удалось сократить ожидаемые потери банка на 1,2 млрд рублей. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят быстроту и качество предоставляемой нами услуги.