Делегация Воронежской области примет участие в очередном XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фотоиз архива "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14-17 июня в Санкт-Петербурге состоится XXVI международный экономический форум. Его темой станет суверенное развитие как основа справедливого мира.

Программа деловых мероприятий ПМЭФ в 2023 году разделена на четыре тематических направления: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет».

В работе Форума примет участие делегация от Воронежской области.

- В рамках визита запланирован ряд деловых встреч, в том числе с губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым для обсуждения состояния и перспектив межрегионального сотрудничества в рамках подписанного в прошлом году на ПМЭФ 2022 Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Воронежской области и Правительством Санкт-Петербурга, - рассказали «КП» в департаменте экономического развития региона.

На «полях» форума запланировано подписание более 10 документов - соглашений и планов мероприятий по реализации ранее подписанных соглашений.