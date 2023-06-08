Отец потерял 10-летнего сына на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычную историю, которая произошла на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, рассказали в «Объединенных системах сбора платы». Отец, остановившись на площадке отдыха, уехал и забыл своего 10-летнего сына.

Водитель с сыном путешествовали. Пока ребенок спал в машине, отец ушел в уборную на пункте взимания платы 620 км М-4 в Воронежской области. Мальчик проснулся и решил выйти из автомобиля, чтобы размяться.

Мужчина вернулся, машинально сел в машину и уехал. А 10-летний ребенок, обнаружив, что отца нет, сначала растерялся, но затем подошел к сотрудникам ОССП за помощью. Номер машины и телефон отца мальчик не помнил. Помогли операторы - разыскали нужный автомобиль по камерам.

Мужчина обнаружил пропажу сына спустя некоторое время. Он запаниковал.

- На глаза ему попался желтый автомат SOS, расположенный вдоль дороги, по которому он и связался с операторами центра управления дорожным движением и рассказал о пропаже. Сотрудники были готовы к этому звонку, поэтому быстро среагировали - аварийный комиссар ОССП вернул потеряшку родителю на следующем пункте взимания платы (545 км дороги М-4), - поделились в организации.