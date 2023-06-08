В Воронеже 12 июня на телебашне включат праздничную подсветку

Фото - филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

В праздничном освещении предстанет телебашня в Воронеже 12 июня. Она будет посвящена Дню России. Об этом рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Столица Черноземья присоединится к другим городам - Белгороду, Благовещенску, Брянску, Великому Новгороду, Казани, Кызыле, Нальчику, Пензе, Перми, Ростову-на-Дону, Самаре, Саранску, Саратову, Твери, Челябинску и Ярославлю.

На воронежской башне отобразится флаг Российской Федерации, световая надпись: «День России». А также заискрятся народные узоры (хохлома, гжель), узоры, походящие на промысловую резьбу по камню.

Время работы иллюминации с 21:00 до 23:00.