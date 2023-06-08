Воронежец получил 8 лет колонии за зверское убийство знакомой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области вынесли приговор 47-летнему жителю поселка Латная Семилукского района, жестоко расправившемуся со своей знакомой. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону 8 июня.

Трагедия произошла в ночь с 28 по 29 июля 2022 года. Мужчина у себя в квартире в поселке Латная распивал спиртное с 46-летней знакомой. Слово за слово, они поссорились. Рассвирепевший хозяин принялся избивать гостью. Он нанес ей множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей. После этого он вынес избитую женщину на лестничную площадку и лег спать.

Потерпевшую увидела соседка и вызвала скорую. Там женщина и скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма.

Нападавший был задержан и заключен под стражу. На предварительном следствии мужчина вину не признал. Однако были собраны все доказательства его вины для вынесения приговора.