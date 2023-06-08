В центре Воронежа демонтировали памятник Ивану Бунину

Скульптуру Бунина убрали с постамента на время благоустройства сквера. Фото: телеграм-канал "Экологи Воронежа" ВКонтакте.

В среду, 7 июня, в сквере в центре столицы Черноземья сняли с постамента скульптуру писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина. Верхнюю часть памятника закрыли защитной пленкой. А с постамента сняли облицовочные плиты. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экологи Воронежа».

Эти действия, конечно, не связаны с каким-то неуважением к писателю. Дело в том, что в сквер имени Бунина, в котором находится монумент, будут обновлять. В частности, установят новую плитку, посадят больше цветов (39 кустов сирени разных сортов), там появятся малые архитектурные формы, а также система автополива газонов. Кроме того, подрядчик установит новые опоры освещения и канализационные люки. А у памятника Бунину отремонтируют основание. Естественно, на время работ для сохранности скульптуры ее нужно снять.

Напомним, недавно вернули на место гранитную облицовку постамента памятника Сергею Есенину на улице Карла Маркса. Во время работ скульптура великого русского поэта находилась в ближайшем магазине. Создавалось впечатление, что Есенин смотрел на прилавок и удивлялся изменившимся за столетие ценам.