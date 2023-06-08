Пьяный мотоциклист перевернулся в воронежском селе

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 7 июня примерно в 21.15 часов в селе Алешки в Терновском районе. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 58-летний местный житель ехал на мотоцикле «Иж Планета-4» по улице Фрунзе. У дома № 7 он выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Правоохранители установили, что мужчина при этом был подшофе. Оказалось, что его уже наказывали за пьяную езду. В этот раз стражи порядка возбудили уголовное дело по 264.1 УК РФ.

Полицейскими проводится процессуальная проверка.