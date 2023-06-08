В Воронеже в гараже нашли повешенной 35-летнюю женщину

Повешенную 35-летнюю женщину нашли в гараже ГСК на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Об этом сообщили читатели.

Как пояснили в Следственном управлении СКР по региону, тело обнаружили утром 4 июня. В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.

- Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК.