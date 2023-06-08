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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:42

Вынесли приговор водителю, устроившему смертельную аварию с восемью авто на воронежской трассе

Мужчину отправили в колонию на 2,5 года
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Борисоглебский райсуд вынес приговор водителю грузовика, устроившему массовую аварию с погибшими на 619 км трассы «Р-22 Москва-Астрахань» в октябре 2022 года. Автомобилист проведет 2,5 года в колонии-поселении. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 46-летний мужчина управлял автопоездом «DAF FT XF 105460», находящимся в сцепке с прицепом «Krone SD». Он ехал по трассе со стороны города Москва в направлении Волгограда и на скорости, не соблюдая дистанцию, спровоцировал аварию с еще семью легковушками. Машины двигались медленно, поскольку впереди велись ремонтные работы.

В результате пожилой водитель ВАЗ-21070 погиб на месте. Еще восемь человек пострадали. Суд при вынесении приговора учел наличие смягчающих обстоятельств у виновника ДТП.