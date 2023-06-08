Под Воронежем два человека пострадали во врезавшемся в дерево «Мерседесе»

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла ночью 7 июня в Семилукском районе на 34 км автодороги «Обход г. Воронежа». «Мерседес» вылетел на обочину и врезался в дерево. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 01.30 18-летний местный житель на иномарке двигался со стороны города Семилуки по направлению поселка Латная. Парень не справился с управлением и допустил движение по обочине, а затем машина влетела в дерево.

Пострадали его пассажиры - 16-летний и 20-летний местные жители. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.