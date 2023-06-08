Дело бывшего чиновника Воронежской области Анатолия Спивакова дошло до суда

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже дошло до суда уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стал бывший глава департамента аграрной политики области Анатолий Спиваков. Это следует из материалов в картотеке Центрального райсуда. Дело поступило 5 июня.

Напомним, экс-чиновник подозревается в многомиллионном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. С июля прошлого года Анатолий Спиваков находится под подпиской о невыезде.

Кроме него в деле также по статье о крупном мошенничестве будут судить еще двух бизнесменов. Участники незаконно получили грант в 10 млн рублей на приобретение коров. Однако деньгами распорядились по своему усмотрению. Спивакову по статье грозит до 10 лет лишения свободы.