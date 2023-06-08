Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 6:02

В Воронежской области открыли вакансии двух председателей судов и двух зампредов судов

Заявления можно подать до 7 июля
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области открыли ряд вакантных должностей в судах. Об этом уведомила Квалификационная коллегия судей региона июня.

Новых сотрудников ждут в Таловском и Нижнедевицком районах. Там требуются председатели в райсуды.

Также вакантными объявлены должности заместителей председателя. Это в Советском райсуде Воронежа и Новоусманском райсуде.

Кроме того, требуется заместить должности судей Ленинского и Коминтерновского райсудов Воронежа и Острогожского райсуда.

Заявления и документы от претендентов можно подать до 7 июля. Они принимаются в Воронежском облсуде.