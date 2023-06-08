В Воронежской области открыли вакансии двух председателей судов и двух зампредов судов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области открыли ряд вакантных должностей в судах. Об этом уведомила Квалификационная коллегия судей региона июня.

Новых сотрудников ждут в Таловском и Нижнедевицком районах. Там требуются председатели в райсуды.

Также вакантными объявлены должности заместителей председателя. Это в Советском райсуде Воронежа и Новоусманском райсуде.

Кроме того, требуется заместить должности судей Ленинского и Коминтерновского райсудов Воронежа и Острогожского райсуда.

Заявления и документы от претендентов можно подать до 7 июля. Они принимаются в Воронежском облсуде.