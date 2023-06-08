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НовостиОбщество8 июня 2023 5:35

В конце недели воронежцев ожидают 30-градусная жара и небольшие дожди

Осаждки прольются в выходные
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Погода в Воронежской области становится все жарче. Этому способствует влияние гребня антициклона. Такими данными делится региональный Гидрометцентр.

Так, сегодня, в четверг, 8 июня, по области ожидается до +28 градусов. А в пятницу, 9 июня, будет еще жарче - до +29 градусов.

При этом существенных осадков синоптики жителям регионы не обещают. Небольшой дождь ожидается в выходные дни. Например, в субботу, 10 июня. А вот воздух по области прогреется до +25...+30 градусов.

В связи с этим в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности из-за пожароопасности. Местами уровень достигает 4 класса.