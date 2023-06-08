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НовостиОбщество8 июня 2023 5:01

В Воронеже определились с местом для переезда Птичьего рынка

Его должны снести до 14 июня
Евгения ФРОЛОВА
Теперь до "Птички" из Северного надо будет добираться в Юго-Западный район

Теперь до "Птички" из Северного надо будет добираться в Юго-Западный район

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Воронежцам рассказали, куда перенесут Птичий рынок из Северного микрорайона. Он переедет к Юго-Западному рынку. Об этом стало известно из постановления мэрии, опубликованном 7 июня.

Обслуживающая ярмарку УК «Рынок Северный» заключила с управлением развития предпринимательства договор. Теперь популярная «Птичка» расположится по адресу: проспект Патриотов, 11б. Там находится Юго-Западный рынок.

Напомним, «Птичку» должны демонтировать до 14 июня. Точная дата переезда на новое место пока не назначена.

Ранее стало известно, что рынок решили снести из-за строительства дублера Московского проспекта. Первый этап работ затронет 1,5 км улицы 60-й Армии от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова. Их должны завершить до конца года. Четырехполосная дорога-дублер Московского проспекта пройдет от Антонова-Овсеенко по Солнечной до центра города. Протяженность ее составит 9 км.