В Воронеже присяжные признали Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и подрыве отдела полиции

фото из архива КП

7 июня Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт «лискинскому стрелку», сообщили в облпрокуратуре. 55-летнего Виктора Мирского судят по нескольким статьям – убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное изготовление взрывных устройств, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Случай был резонансным и поразил весь регион. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в сентябре 2021 года Мирский подорвал отдел МВД в Лисках, стрелял в полицейских. Тогда один их правоохранителей получил ранения, Мирский скрылся. Пока его искали, выяснилось, что перед нападением на полицию мужчина застрелил в селе Волчанское Каменского района семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Как потом он сам признался, поводом стала бытовая ссора из-за коровы. Стрелка задержали в Подгоренском районе, он оказал сопротивление полиции и был ранен.

- Коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные группой гособвинителей прокуратуры области, достаточными и признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения. Теперь суду предстоит вынести приговор, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.