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НовостиОбщество7 июня 2023 17:12

В Воронеже в детскую облбольницу с начала года привезли 6 детей, выпавших из окон

Всех удалось спасти
Ярослав ИВАНОВ
фото департамента здравоохранения Воронежской области

фото департамента здравоохранения Воронежской области

С начала 2023-го года в областную детскую больницу№2 привезли шесть детей после выпадения из окон. Как отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области, в большинстве случаев ребятишки получают тяжелую сочетанную травму.

- Лечение проходит довольно долго, иногда ребенок не может полностью восстановить здоровье. Нередки случаи, когда малыш умирает на месте или по дороге в больницу. В текущем году врачам во всех случаях удалось сохранить жизни детям, - сообщили в ведомстве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, свежий несчастный случай произошел 5 июня: на Левом берегу из окна третьего этажа выпал двухлетний малыш. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Обезопасьте своего ребенка, не ставьте малышей на подоконник, предупреждайте даже попытки таких «игр», не оставлять ребенка одного, особенно рядом с открытыми окнами, отодвинуть от окна все предметы, по которым ребенок может забраться на подоконник, ставьте на окна фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть его более чем на несколько сантиметров, помните, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.